«Нужен супергерой»: стартовал кастинг на роль актрисы, которую отправят в космос

Первый канал ищет женщину, что готова будет пройти Школу космонавтов и при этом способна сыграть в большом кино.

Первый канал объявил о старте конкурса на роль актрисы, которая сыграет в первом российском фильме, снятом в космосе. По задумке проекта, исполнительницу главной роли отправят на МКС, полет запланирован на осень 2021 года. Рабочее название картины — «Вызов». И это вызов не только для российского кино, но и для всей отечественной индустрии покорения межзвездного пространства.

«Я всегда мечтал если не сам побывать в космосе, то помочь кому-нибудь это сделать», — говорит гендиректор Первого канала Константин Эрнст, отмечая, что победительница конкурса сразу станет большой международной звездой. «Это своеобразный космический эксперимент. Отобранной конкурсом и медкомиссией актрисе предстоит выполнять функции космонавта-исследователя и стать полноценным членом экипажа», — отмечает руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Нам нужен настоящий супергерой. Мы ищем женщину, способную сыграть свою роль на Земле, а затем выдержать сложнейшую подготовку, полететь в космос и там, в состоянии невесомости, также решить сложнейшие съемочные задачи», — добавил генеральный продюсер студии Yellow, Black and White Алексей Троцюк.

Именно эта компания и проводит всероссийский кастинг. Его участницами могут стать не только профессиональные актрисы. Это должна быть гражданка РФ, от 25 до 45 лет, с базовыми знаниями английского языка. Ростом кандидатка должна быть 150–180 сантиметров, весом — 50–75 килограммов.

Желающие участвовать должны снять на видео свое исполнения монолога, который размещен на сайте Первого канала, и отправить его организаторам. Авторов лучших работ пригласят на очные кастинги. На первом этапе команда отберет 30 женщин, которых затем ждет врачебная комиссия, чтобы проверить их на соответствие психологическим и физическим требованиям, необходимым участия в реальном полете. В итоге несколько кандидаток будут зачислены в Школу космонавтов, где им предстоит пройти трехмесячный курс подготовки.

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Напомним, режиссером космической драмы выступит создатель фильмов «Текст» и «Салют-7» Клим Шипенко.