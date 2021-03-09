«Евровидение создано, чтобы объединять»: Киркоров тепло высказался о певице Маниже

Певица Манижа с песней «Русская женщина» стала победительницей зрительского отбора, который проходил в прямом эфире Первого канала для участия в «Евровидении». Она смогла обойти коллективы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

Эксперты различного уровня высказываются сейчас о шансах певицы на победу. Иосиф Пригожин посчитал, что они у девушки есть, хотя он ни разу не видел ее имени в хит-парадах. Однако ее выступление было весьма достойным.

Певец Юрий Лоза, напротив, отнесся скептически к шансу на победу Манижи. Он сказал, что россияне не любят песни с этого конкурса, а на застольях поют его нетленный «Плот».

Не стал молчать и Филипп Киркоров, который не только поддержал артистку с таджикскими корнями, но и в целом положительно высказался о музыкальном конкурсе.

«Евровидение было создано для того, чтобы объединять людей по всей Европе. В 2020-м из-за пандемии конкурса не было, но в этом году Первый канал во главе с Константином Эрнстом и Юрием Аксютой создали фантастическую возможность — собрать людей из разных стран, здесь дома, в Москве! Фантастический вечер в компании из России, Молдовы, Греции, Болгарии. Мы от всей делегации Молдовы желаем удачи очень талантливой певице Маниже! Манижа, это большая возможность для тебя!» — написал он в личном блоге.

Смотрите также