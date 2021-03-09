«Я нигде не слышал ее в хит-парадах»: Иосиф Пригожин оценил шансы Манижи на «Евровидении»

Как отметил продюсер, только время покажет, правильным был выбор или нет.

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о шансах певицы Манижи покорить «Евровидение» в 2021 году. По его словам, он никогда не слышал ее хитов, но однажды все же стал свидетелем ее пения. Оно произвело на него достойное впечатление, так что выбор исполнительницы, скорее всего, правильный.

«Я нигде не слышал ее в хит-парадах, но я видел ее выступление, она очень достойная была. Я видел ее один раз, она произвела на меня нормальное впечатление. Время покажет». Иосиф Пригожин

Также Иосиф Пригожин подчеркнул, что если бы он оценивал выступление участников от России на «Евровидении», то они всегда бы были на первом месте. По его словам, жюри сможет в этом году сделать правильный выбор, сообщает канал РЕН-ТВ.

Напомним, что Манижа смогла обойти в отборе в результате зрительского голосования такие группы, как Therr Maitz и #2Маши. На конкурсе в Роттердаме исполнительница будет исполнять свой хит «Русская женщина».

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