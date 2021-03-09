«Они представляют сами себя!»: Лоза раскритиковал сразу всех участников «Евровидения» от России

Как отметил музыкант, никто не помнит, что поют исполнители на конкурсах.

Певец Юрий Лоза «проехался катком» сразу по всем российским исполнителям, которые когда-либо выступали на песенном конкурсе «Евровидение» от России. По его словам, звезды представляют на конкурсе совсем не свою родину, а в первую очередь себя.

«Когда они представляли Россию? Они представляют сами себя! Когда и кто из них представлял Россию? Не было такого никогда. Все представляют какую-то свою структуру собственную. Не было ни одной нотки российской сыграно. Все американское, шведское, английское, нашего ничего нет!» Юрий Лоза

По словам Юрия Лозы, ни одна песня исполнителей не стала хитом на Западе, да и в России. При этом он подчеркнул, что во время застолий россияне поют не хиты условной Манижи, которая поедет в этом году от России на «Евровидение», а его нетленку «Плот».

Напомним, что финал конкурса «Евровидение» в этом году пройдет в мае в Роттердаме. От России отобралась таджикская исполнительница Манижа, сообщает «Пятый канал».

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