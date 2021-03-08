«И пусть они от счастья плачут»: Оксана Федорова поздравила женщин с 8 Марта стихами

«Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002) Оксана Федорова поздравила женщин с 8 Марта. Известная модель, актриса и филантроп назвала прекрасную половину человечества милыми, любимыми и неповторимыми созданиями. А лучшими словами для поздравления телеведущая выбрала стихи Яна Райбурга.
«Дарите женщинам цветы,
Дарите женщинам улыбки,
Дарите женщинам стихи,
Прощайте женщинам ошибки.
Дарите женщинам любовь,
Дарите женщинам удачу.
Пусть заиграет в жилах кровь,
И пусть они от счастья плачут».
Федорова пожелала женщинам быть любимыми и счастливыми. Сама она не раз утверждала, что нашла свое женское счастье в браке с офицером ФСБ и чиновником Андреем Бородиным. Модель родила своему избраннику сына и дочку.