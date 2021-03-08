«И пусть они от счастья плачут»: Оксана Федорова поздравила женщин с 8 Марта стихами

«Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002) Оксана Федорова поздравила женщин с 8 Марта. Известная модель, актриса и филантроп назвала прекрасную половину человечества милыми, любимыми и неповторимыми созданиями. А лучшими словами для поздравления телеведущая выбрала стихи Яна Райбурга.

«Дарите женщинам цветы, Дарите женщинам улыбки, Дарите женщинам стихи, Прощайте женщинам ошибки. Дарите женщинам любовь, Дарите женщинам удачу. Пусть заиграет в жилах кровь, И пусть они от счастья плачут».

Федорова пожелала женщинам быть любимыми и счастливыми. Сама она не раз утверждала, что нашла свое женское счастье в браке с офицером ФСБ и чиновником Андреем Бородиным. Модель родила своему избраннику сына и дочку.

Смотрите также: