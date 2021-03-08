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«И пусть они от счастья плачут»: Оксана Федорова поздравила женщин с 8 Марта стихами

Известная модель и телеведущая пожелала дамам счастья и любви.

«И пусть они от счастья плачут»: Оксана Федорова поздравила женщин с 8 Марта стихами
Оксана Федорова занимается творческой карьерой и благотворительностью. Фото: Global Look Press

«Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002) Оксана Федорова поздравила женщин с 8 Марта. Известная модель, актриса и филантроп назвала прекрасную половину человечества милыми, любимыми и неповторимыми созданиями. А лучшими словами для поздравления телеведущая выбрала стихи Яна Райбурга.

«Дарите женщинам цветы,

Дарите женщинам улыбки,

Дарите женщинам стихи,

Прощайте женщинам ошибки.

Дарите женщинам любовь,

Дарите женщинам удачу.

Пусть заиграет в жилах кровь,

И пусть они от счастья плачут».

Федорова пожелала женщинам быть любимыми и счастливыми. Сама она не раз утверждала, что нашла свое женское счастье в браке с офицером ФСБ и чиновником Андреем Бородиным. Модель родила своему избраннику сына и дочку.

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