Федорова в белоснежном облачении запечатлелась на редком снимке с детьми за обедом

Оксана Федорова почти 10 лет счастлива в браке с Андреем Бородиным, офицером ФСБ. Чета воспитывает двоих детей: восьмилетнего сына Федора и семилетнюю дочь Елизавету. Мисс Вселенная редко демонстрирует своим фолловерам фотографии наследников, однако в этот раз она сделала исключение.

42-летняя ведущая запечатлелась с сыном и дочерью за обедом, накрыв для них красивый стол с запеченной индейкой и фруктами. Звезда облачилась в белоснежный брючный комплект с рубахой. Мальчик предстал в контрастном черном наряде, а дочь — в припыленно-розовом.

Ранее мы писали о послании, которое оставила Оксана в Сети своему возлюбленному. В стихотворной форме она призналась, что очень долго его ждала. На самом деле, этот брак для брюнетки уже второй. В 2007 году ведущая выходила замуж за немецкого бизнесмена Филиппа Тофта, который продлился всего три года. Но уже через год она вступила в отношения с Бородиным, взяв его фамилию. Федорова — теперь творческий псевдоним Оксаны.

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