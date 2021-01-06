«Одно сердце на двоих»: Оксана Федорова поделилась нежным фото с мужем

Известная модель призналась в любви к отцу своих детей.

Мисс Вселенная Оксана Федорова первые дни нового года проводит в окружении своей семьи. Вместе с мужем модель отправилась на Черноморское побережье. Во время одной из прогулок по пустынному пляжу супруги сделали невероятно красивое фото, которым Оксана Федорова затем поделилась в Instagram.

Кадр сделан на закате, солнце уже коснулось моря. Оксана и ее муж Андрей Бородин стоят обнявшись, они сложили свои руки так, чтобы получилось изображение сердца.

«Одно сердце на двоих», — подписала снимок Федорова.

Примечательно, что и модель, и ее супруг повернуты к камере спиной.

Оксана Федорова не раз говорила, что ее любимый мужчина – человек непубличный, и показывать его лицо в Instagram в планы пары не входит.

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Свою семью Оксана Федорова считает гармоничной и идеальной. Звезда счастлива в браке с Андреем Бородиным уже девять лет. У супругов двое детей – сын Федор родился 6 марта 2012 года, а дочка Лиза появилась на свет 22 июля 2013 года. Оксана Федорова бережет покой своей семьи и довольно редко рассказывает что-то о детях и личной жизни.

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