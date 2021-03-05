По последним трендам: Барановская в белом костюме с черными лампасами вышла в свет

Стилист Эвелина Хромченко уверена, что смокинг и полоски на брюках давно стали классикой.

Телеведущая Юлия Барановская при любом появлении на публике приковывает к себе внимание. Девушка старается выглядеть стильно и в соответствии с модными трендами, а потому редко промахивается с аутфитами.

Накануне многодетная мама отправилась с друзьями на вечеринку с черно-белым дресс-кодом. Поддержать его красавице помог белый костюм с черными лампасами на брюках.

Такое сочетание, по мнению модного эксперта Эвелины Хромченко, является беспроигрышным, поскольку составляющие образ вещи, по убеждению фэшн-эксперта, уже стали классикой и будут актуальны всегда.

К тому же сами по себе лампасы как один из стилевых лайфхаков визуально помогают добавить роста, чем делают ноги дивы длиннее.

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