«Полная ахинея!»: Хромченко опровергла «ложное» заявление о том, что лампасы вышли из моды

Эвелина Хромченко в эфире очередного шоу «Модный приговор» на Первом канале высказалась о тренде на лампасы. Она уверена, что стильные полоски моментально делают стильными любые брюки и костюмы. Кроме того, опровергла высказывание некоторых экспертов, которые занесли этот элемент в разряд старомодных.

«Одно из самых громких ложных заявлений минувшего полугодия — это заявление о том, что якобы лампасы не в моде. Это полная ахинея! Естественно! Лампасы будут в моде всегда и были в моде всегда, поскольку в основе появления лампасов лежит все-таки одежда в стиле милитари, одежда военных. А военные существовали в этом мире с началом начал. Лампасы будут существовать в моде вечно и особенно в женской, потому что мы никогда не расстаемся с теми элементами, которые украли в мужском гардеробе», — сказала ведущая фэшн-проекта.

К слову, ранее тренд на лампасы поддержала Алла Пугачева, которая выбрала брючный костюм алого цвета с белыми полосками по бокам. Позже ее младшая дочь Лиза Галкина также отметилась в брюках-трубах в актуальном мандариновом тоне с черными лампасами.

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