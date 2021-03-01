«Очень красивые»: Нюша и Дайнеко предстали в одинаковых черных платьях на публике

Звезда «Фабрики звезд» поделилась кадрами, на которых запечатлелась с коллегами. Она посмеялась, увидев их в таких же нарядах.

Нюша в январе отправилась в отпуск с семьей. Целый месяц она провела на Мальдивах с мужем Игорем Сивовым, дочкой Симбой, а также пасынками и подругами. Певица смогла не только загореть, но и набраться сил, чтобы вновь радовать фанатов своими выступлениями. Лишь в конце февраля она вернулась домой и сразу стала ездить на разные съемки. Она сняла афрокосички и сделала окрашивание омбре, как у Ольги Бузовой.

Накануне Нюша отправилась на очередную съемку. Название проекта она так и не рассекретила. При этом на сцене певица столкнулась с коллегами — Викторией Данейко и Айовой. Девушки оказались одеты в одинаковые черные платья по фигуре с воротником-гармошкой, как у Пьеро из фильма «Приключения Буратино». Примечательно, что это только позабавило артисток. Они стали смеяться и кривляться на камеру.

«Очень красивые», — заявила Дайнеко.

Отметим, что съемки проходили на канале «Пятница». Возможно, что девушки подготовили совместное выступление. Поклонники отметили, что им были к лицу необычные образы. При этом Нюшу многие видели в похожем наряде в клипе «Чудо». Там она примерила необычные образы, сыграв «Алису из страны чудес».

«Ох, прикольно», «Такие забавные», «Будете вместе петь „Чудо“ или нет?», «У Нюши губы-то, прям как в мультихах», «Красотки, это точно», «Девочки всегда умеют повеселится», «Вот это вас нарядили», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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