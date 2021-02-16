Романтический ужин: Нюша в платье в пол мандаринового цвета встретила закат на побережье

Нюша в свое время ворвалась в музыкальную индустрию с хитами «Вою на луну» и «Чудо». Она буквально повзрослела на глазах своих поклонников. В минувшем году девушка отметила 30-летие. И хоть она успела стать женой и мамой, веселиться певица по-прежнему очень любит. Артистка старается не отставать от трендов, экспериментирует с имиджем и снимает ролики для «ТикТока». Не так давно она уехала на Мальдивы с семьей, где неустанно устраивает фотосессии.

По словам Нюши, они приехали на острова большой компанией. Она играет не только с дочкой Симбой, но и сыновьями мужа Игоря Сивова от первого брака. Также певица веселится с подругами. Она много загорает и купается. Девушке нравится находить красочные локации для съемок. Накануне певица встретила закат на пляже. Она поужинала с супругом прямо на побережье. Девушка облачилась в мандариновое платье в пол оверсайз с пышными рукавами.

«Иногда самый лучший способ что-то сказать — это вообще ничего не говорить», — заявила звезда.

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