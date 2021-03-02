«Ананаса специально слили»: поклонники шоу «Маска» недовольны решением судей проекта

В минувшее воскресенье, 28 февраля, на телеканале НТВ состоялся третий эфир популярного шоу «Маска», итоги которого сейчас горячо обсуждаются в Сети.

В финале программы зрители номинировали на уход троих участников — Солнце, Единорога и Ананаса. Правда, первый номинант был тут же спасен.

Слово оставалось за членами жюри. Большинством голосов судьи проголосовали за то, чтобы маску снял Ананас. Единственный, кто хотел разоблачения Единорога, это председатель жюри Филипп Киркоров, но одного его мнения было недостаточно. Между тем, судьи почти единогласно решили, что в костюме сказочного животного прячется Наталья Подольская.

Почти на сто процентов судьи были уверены, что Ананас — это Костя Цзю. Однако экзотическим фруктом оказался продюсер Иосиф Пригожин.

Многочисленные поклонники шоу «Маска» недовольны тем, что жюри решили избавиться именно от этого участника. Свое возмущение они высказывают в Сети, считая, что уйти должен был именно Единорог.

«Такое ощущение, что Ананаса специально слили. Если Единорога отгадали, какой смысл дальше его продвигать? Судьи, такое ощущение, забыли суть этого шоу», «Пригожин так круто поет, не хуже Михайлова, и мне понравилось его слушать», «Передайте кто-нибудь жюри, чтобы снимали маску с тех, кто для них и всех нас очевиден (Банан, Пингвин). Над остальными персонажами дайте поразмыслить! А то таким темпом рейтинги быстро на снижение пойдут», — высказываются фанаты шоу «Маска».

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