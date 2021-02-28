«Классный вокалист»: Филипп Киркоров назвал потенциального победителя шоу «Маска»

В это воскресенье, 28 февраля, на телеканале НТВ состоялся третий эфир второго сезона самого охраняемого шоу «Маска». Открывало программу выступление исполнителя, прячущегося под маской Белого Орла. Он блестяще перепел хит Филиппа Киркорова «Полетели», чем очень растрогал председателя жюри.

После номера, по традиции, разгорелись горячие дебаты на тему – кто же из знаменитостей так хорошо замаскировался.

«Это явно театральный актер, — выдвинул свою версию Александр Ревва. – Камиль Ларин, это ты?»

«Это Сергей Бурунов, мне кажется, — предположила Регина Тодоренко. – Он умеет петь любыми голосами!»

Председатель жюри Филипп Киркоров заявил, что Белый Орел обладает мощными вокальными данными и назвал его одним из фаворитов проекта, но от озвучивания конкретного имени воздержался.

«Это классный вокалист. Думаю, что перед нами потенциальный победитель шоу «Маска», — выдал авансы исполнителю Филипп Киркоров.

Напомним, в минувшее воскресенье жюри разоблачили знаменитость, выступавшую под маской Черной Пантеры. Ею оказалась олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

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