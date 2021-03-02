«Произошел слом правил»: ведущий шоу «Маска» рассказал, что Пригожин приезжал на съемки вместе с Валерией

Муж певицы, выступавший в костюме Ананаса, смог обхитрить не только жену, но и всех вокруг.

В шоу «Маска» на телеканале НТВ состоялось долгожданное рассекречивание еще одного участника. На этот раз был разоблачен Ананас. В костюме фрукта оказался продюсер Иосиф Пригожин. Что самое удивительное, артист смог скрыть свои репетиции и съемки от жены, певицы Валерии, которая является членом жюри проекта.

Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров уверен, что больше всего этому повороту удивился он. И рассказал, как Пригожину удалось обвести его вокруг пальца.

«Перед каждым выпуском я говорю о том, что маски охраняют и на сцене, и за ее пределами, чтобы их не рассекретили! А здесь произошел слом правил! Иосиф Пригожин как обычно приезжал на съемку вместе с Валерией. Каждый раз мы здоровались и желали друг другу удачи на съемке! Поэтому версия об Иосифе отпала сама собой!» — признался шоумен.

По сути само нахождение Пригожина на площадке никого даже не насторожило: он просто привез жену на работу. А сам тем временем проникал в свою гримерку и перевоплощался в Ананас.

Вячеслав Макаров отдал должное Иосифу Пригожину за его изобретательность и способность хранить тайну. И пообещал, что впереди на проекте — еще интереснее.

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