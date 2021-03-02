Алек Болдуин с женой спустя полгода после рождения пятого ребенка снова стали родителями

62-летний голливудский актер счастлив в браке с Хиларией Томас девятый год.

Трогательная и вместе с тем не совсем ординарная новость пришла из-за океана. Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин снова стал отцом. 37-летняя жена звезды, Хилария Томас, подарила супругу шестого наследника. А парадокс в том, что случилось это спустя полгода после рождения пятого малыша!

Всех своих сокровищ молодая мамочка показала у себя в микроблоге. Их и вправду шесть, мама — седьмая. Как вопреки природе чете Болдуин удалось «провернуть» такое, непонятно. Представитель семьи отказывается комментировать это прессе.

Звезда экрана со своей второй женой Хиларией сыграли свадьбу в 2012 году. Сейчас они воспитывают семилетнюю дочку Кармен и четверых сыновей: пятилетнего Рафаэля, четырехлетнего Леонардо, двухлетнего Ромео и шестимесячного Эдуардо. Кроме того, у Алека Болдуина от брака с актрисой Ким Бейсингер есть взрослая дочь, 27-летняя Айленд.

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