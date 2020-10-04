Плыть по течению: Алек и Хилария Болдуин готовы к пополнению

Супруга 62-летнего Алека Болдуина Хилария заявила, что планирует родить шестого ребенка. Младшему ребенку четы Болдуин всего три недели, однако многодетные родители уже думают о том, чтобы завести еще одного малыша. Своей мечтой о пополнении в семье актриса поделилась в интервью американскому изданию US Weekly:

«Мои дети спросили: «Мама, у тебя в животе ребенок?» Я ответила: Абсолютно точно нет. Младшему всего три недели, пока никого нет. Но мы посмотрим».

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Хилария также рассказала, что младший ребенок пока что ведет себя довольно миролюбиво:

«Я думаю, что когда ты пятый ребенок, ты должен плыть по течению», — пошутила многодетная мать.

Значительная разница в возрасте в 26 лет не мешает знаменитой паре строить гармоничные отношения. Супруга Болдуина упомянула, что практически не нагружает возлюбленного хлопотами о детях:

«Я прошу мужа подержать ребенка около семи минут, пока завариваю кофе и кормлю собак. Потом малыш начинает кричать, потому что он понимает, что я отошла далеко. У Алека очень приятная жизнь со мной как с мамой, потому что я не прошу его ничего делать».

Известный американский актер уже является отцом шестерых детей: старшей дочери от брака с актрисой Ким Бейсингер — 24-летней Айрленд Элис, и пятерых малышей от нынешней возлюбленной 36-летней Хиларии.

Алек Болдуин женился на молодой Хиларии Томас в 2012 году. Около года влюбленные встречались. Сейчас пара воспитывает 7-летнюю девочку Кармен и четверых сыновей: 5-летнего Рафаэля, 3-летнего Леонардо, 2-летнего Ромео и новорожденного Эдуардо.