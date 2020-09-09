Пополнение в семье: жена 62-летнего Болдуина показала первое фото с новорожденным малышом

Вместе с нынешней избранницей голливудский актер воспитывает пятерых общих детей. Ко всему прочему, у него есть старшая дочь от предыдущих отношений.

Известный актер Алек Болдуин и его жена снова стали родителями. Информация об этом попала в СМИ в среду, 9 сентября. Избранница артиста — 36-летняя Хилария — родила звездному мужу пятого ребенка. Об этом возлюбленная Болдуина сообщила в своем Instagram.

Пара счастлива вместе, несмотря на значительную разницу в возрасте. Актер старше своей возлюбленной на двадцать шесть лет. Но это не помешало им построить гармоничные отношения и обзавестись общими наследниками. Стоит отметить, что Болдуин уже давно стал многодетным отцом. Ведь у него шестеро детей.

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В новых отношениях — Алек женат на Хиларии восемь лет — актер обзавелся сыновьями: Рафаэлем, Леонардо и Ромео, также в семье подрастает малышка Кармен. Теперь у супругов появился еще один отпрыск. К слову, возлюбленная Болдуина уже поделилась первым снимком с новорожденной крохой на руках. Кадр был сделан в больничной палате. Имя малыша пара держит в секрете.

Напомним, что у актера есть старшая 24-летняя дочка Айрленд Элис от брака с актрисой Ким Бейсингер. Супруги расстались еще в 2002 году.