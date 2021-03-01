Мамин помощник: Галкин показал, как сын от Пугачевой убирает снег

Семилетний Гарри умеет не только виртуозно играть на пианино, но и выполнять мужскую работу по дому.

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Гарри и Лизе, в этом году исполнится по восемь лет. Двойняшки очень быстро выросли и взрослеют прямо на глазах. Мама с папой делают все для того, чтобы они выросли достойными людьми и всесторонне развитыми личностями.

Например, брат и сестра занимаются музыкой и уже виртуозно играют на фортепиано. Гарри, например, смог удивить даже Игоря Николаева, исполнив с ним импровизацию в четыре руки.

Но только лишь интеллектуальным развитием воспитание детей Примадонны не ограничивается. Максим Галкин часто делает с Гарри «мужскую» работу по дому: то лампочки в люстре поменяют, то гвоздь забьют, то что-то починят.

А накануне шоумен показал, как первоклассник умеет разбираться со снежными завалами. Папа заснял на видео уборку сугробов Гарри. Мальчик усердно откапывает залежалый снег, приговаривая сам себе: «Раз-два! Раз-два!», и очевидно, что ему это доставляет лишь удовольствием. А это значит, что сын Пугачевой не боится физического труда.

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