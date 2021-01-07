Отважно и с ветерком: Лиза Галкина не побоялась скатиться с крутой снежной горки

Семилетние Гарри и Лиза обожают устраивать с отцом веселые игры и развлечения. Недавно на прогулке они слепили снеговика, которому даже мобильный телефон соорудили, и получился очень деловой снежный кругляш. А позже весело покатались с крутой горки. Правда, Лиза побоялась скатываться одна и все поездки совершала с отцом на одной ледянке. «Аттракцион ужасов», — назвала девочка одну из своих поездок.

Набравшись храбрости, Лиза все-таки покорила высокую и крутую горку самостоятельно. Девочка одна забралась на верх и села на ледянку. Максим Галкин даже запечатлел этот момент на видео. «Лиза!», — скомандовал отец на старт. «Иду!», — ответила храбрая девочка и понеслась с ветерком с горы. «Воу!», — поразился отец отваге дочки.

«Приветики!», — выдохнула Лиза на финише.

Судя по всему, дух у Лизы захватило знатно. Еще бы – скорость девочка набрала немаленькую.

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