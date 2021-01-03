«А что это за упражнение?»: Галкин показал тренировку Гарри и Лизы в спортзале

Семилетние Лиза и Гарри Галкины встретили Новый год вместе с мамой и папой в большой компании друзей семьи. Среди приглашенных были Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, и перед боем курантов сын Галкина сыграл с композитором музыкальную импровизацию на фортепиано «в четыре руки», от которой присутствующие остались в восторге.

Утихли салюты, закончилось веселье, наступили январские каникулы. Но для детей Пугачевой и Галкина это не повод расслабляться – у звездных наследников очень плотное расписание занятий. В числе них — плавание, музыка, иностранные языки и физкультура.

Максим Галкин показал, как проходит тренировка брата и сестры в спортзале. Под присмотром тренера Гарри и Лиза усердно выполняют упражнения.

«А что это за упражнение?» — спросил папа. «Это упражнение на внимание, чтобы позаботились друг о друге», — ответил тренер.

«А теперь повернулись, руки на плечики и прыжочки пошли вместе синхронно», — командует тренер, и дети уже начинают прыгать, но вразнобой – одновременно пока не получается.

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После этого Гарри и Лиза уже ползут на четвереньках задом наперед. Получается весело, но ребята не улыбаются, и это замечает тренер. «А улыбка? Где улыбка, улыбка обязательно», — просит наставник.

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