Кроха спит, а брат танцует: Подольская показала, как племянницы повеселились с ее сыном

Наталья Подольская всегда на первое место ставила семью. Вот уже 10 лет она счастлива с Владимиром Пресняковым. У них подрастает пятилетний сын Артемий. А год назад певица снова стала мамой. У пары родился еще один сын Иван. Примечательно, что для Преснякова это уже третий наследник. От отношения с Кристиной Орбакайте в него есть взрослый сын Никита, который пошел по его стопам и стал артистом.

Если раньше Подольская все внимание уделяла Артемию, то теперь ей приходится распределять время на двоих малышей. Младшему наследнику звезды всего четыре месяца, поэтому она старается редко покидать его даже по работе. Хотя недавно певица несколько дней подряд ездила на съемки. Она признавалась, что пользуется услугами няни, но также огромную поддержку ей оказывает муж, который только рад побыть с детьми.

27 февраля Наталья посвятила выходной близким. К ней в гости приехала сестра-двойняшка Юлиана со своими дочками. Сначала они гуляли на улице, где дети смогли поиграть в сугробах и покататься с горок. А потом мамы отдыхали на диване, а Артемий стал танцевать с кузинами. Он посещает школу «Тодес», поэтому ловко демонстрирует хореографию. В это время младший сын Преснякова стал в манеже для игр.

«Молодцы, кайф! Крутышки», — восхищалась племянницами и сыном Подольская.

Потом они стали позировать все вместе на камеру, применяя разные фильтры. В съемке даже была задействована собака Бася, которая стала любимцем в семье. К слову, поклонники мечтали, что у Подольской будет дочка, но судьба распорядилась иначе.

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