Невестка Орбакайте провела вечер в романтической обстановке с Никитой Пресняковым

У Кристины Орбакайте трое детей. Ее старший сын Никита Пресняков в свое время учился в Нью-Йорке, но теперь живет в Москве. Больше трех лет назад он сыграл свадьбу со своей избранницей Аленой Красновой. Пара не любит публичность, поэтому они редко выходят в свет, а также не делятся подробностями личной жизни. Молодые люди живут в столичной квартире, подаренной бабушкой Никиты — Аллой Пугачевой.

Жена музыканта работает моделью, а также не скрывает, что обожает шопинг. После новогодних каникул пара даже редко ездила на бывшую дачу Примадонны, где они любят устраивать вечеринки и посиделки с друзьями. Но 14 февраля Пресняков сводил свою возлюбленную в ресторан. Они устроили свидание в честь Дня всех влюбленных. Супруги решили отведать изысканные блюда и вино.

В соцсети Краснова запечатлела себя на камеру. Она предстала в оливковом платье-жакете и принтованных колготках с надписью, «Я люблю тебя». Наряд подчеркнул хрупкую фигуру невестки Орбакайте. А Никита предпочел надеть, джинсы, белую футболку и пиджак.

«Счастливого Дня святого Валентина», — написала девушка.

Поклонники в очередной раз восхитились парой. Многие отметили, что Алена выглядит очень стильно. Другие заметили, что девушка любит хвастаться идиллией в отношениях, а вот ее муж делает это очень редко. К слову, пара каждый год путешествует. При этом порой они проводят каникулы отдельно, чтобы соскучиться друг по другу. О детях супруги пока предпочитают не думать.

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