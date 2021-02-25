«С Вовой очень ждали»: Наталья Подольская рассказала о второй беременности

Наталья Подольская уже десять лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она не скрывает, что души не чает в супруге. Они воспитывают сына Артемия, которому уже пять лет. Мальчик любит танцы и супергероев. А не так давно у пары родился еще один сын — Иван. Сначала певица скрывала беременность, но поклонники разглядели изменения в ее фигуре даже под нарядами свободного кроя. В конце прошлого лета артистка объявила о скором прибавлении, а уже осенью она родила наследника.

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Теперь Подольская старается совмещать карьеру и материнство. Она попробовала два месяца не выступать, но сразу истосковалась по сцене. А не так давно девушка приняла участие в съемках нового проекта, где примеряла разные наряды и поразила поклонников тем, что уже пришла в форму. В своем микроблоге певица рассказала, как протекала ее беременность.

«Не скрою, конечно, мы с Вовой этого очень ждали. Мне было очень интересно сравнить ощущения во время первой и второй беременности. Во второй раз я чувствовала себя по-другому, я была более спокойная, при этом чувствовала себя энергичнее, слушала врачей и не читала форумов. Много спала, гуляла. Вспоминаю это время с улыбкой! Беременность — это особый период, когда организму нужна поддержка в два раза больше, чем в обычное время», — рассказала она.

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