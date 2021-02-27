Леди в красном: Ани Лорак появилась на интервью в алом комбинезоне

Певица Ани Лорак всегда выглядит эффектно – будь то сценический образ или повседневный, эстрадная дива знает, как при помощи одежды подчеркнуть достоинства своей фигуры и не остаться незамеченной.

В гардеробе красавицы очень много комбинезонов, можно сказать, она их просто обожает. Недавно Лорак отметилась на встрече с крестным отцом своей дочки, Филиппом Киркоровым, в кожаном комбинезоне карамельного цвета.

Накануне певица отправилась на интервью в радиостудию. Девушка представила премьеру новой песни «Наполовину», которая впервые прозвучала на радио. Для выхода в свет звезда облачилась в алый комбинезон, декорированный карманами и металлическими кнопками.

Дополнили стильный аутфит звезды солнечные очки округлой формы.

Кстати, в клипе на новую песню Лорак примерила кардинально новый образ. Девушка предстала на сцене в роли эстрадной дивы с темными волосами под каре и челкой.

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