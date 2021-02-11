Стильная дива: Лорак в кожаном комбинезоне карамельного цвета встретилась с Киркоровым

Музыканта и певицу связывает давняя дружба. Поэтому по возвращении в Москву артист поспешил увидеться с кумой.

Филипп Киркоров несколько недель нового года отдыхал заграницей. Сначала Дубай, затем Майами – артист путешествовал с детьми и наслаждался отпуском. По возвращении в Москву певец сразу же окунулся в работу с головой – он задействован в шоу «Маска» как один из членов жюри.

Разумеется, встречи с друзьями никто не отменял. И соскучившийся по коллегам артист поспешил на рандеву с ними, устроив посиделки в ресторане.

«Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. И едим самую вкусную еду. И настроение у нас классное. Быть счастливым — это так заразительно!», — подписал фото Киркоров.

На снимке среди гостей позирует Ани Лорак. Не секрет, что они с Киркоровым дружат тесно и давно, певец даже является крестным отцом дочери исполнительницы. Для встречи с кумом Лорак поддержала тренд на кожаные наряды, облачившись в стильный комбинезон карамельного цвета.

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