Каре и челка: Ани Лорак в новом клипе кардинально сменила имидж

Певица Ани Лорак давно завоевала сердца миллионов поклонников своим исполнительским талантом и яркой внешностью. Причем, в свои 42 года эстрадная дива может похвастаться идеальной фигурой, которой позавидует любая модель. Красавица усиленно работает, чтобы радовать фанатов новыми хитами, и на этот раз ей удалось не только поднять настроение поклонникам, но и удивить их.

В новом клипе «Наполовину» Ани Лорак предстала перед зрителями в совершенно новом образе. Девушка примерила стрижку каре с мягкой челкой. Эффектный образ дополнило платье-бюстье силуэта годе, которое подчеркнуло формы певицы.

В видео Лорак предстает и в привычном образе – с прямым пробором и убранными в хвост длинными волосами. Нельзя не согласиться с многочисленными поклонниками в том, что во всех образах и нарядах дива хороша.

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