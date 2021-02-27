Весеннее преображение: Татьяна Навка показала себя с новой прической

С приближением весны многие звезды спешат сменить стрижку, цвет волос или прическу. Ветер перемен уже настиг Ольгу Бузову – поющая телеведущая отказалась от каре и нарастила очень длинные белокурые локоны, которые позволяют ей экспериментировать с прическами.

Гимнастка Ляйсан Утяшева пошла намного дальше. Жена Павла Воли стала жгучей брюнеткой и обзавелась челкой.

А вот фигуристка Татьяна Навка пока только размышляет над новым цветом волос. Олимпийская чемпионка недавно «примерила» различные оттенки в фоторедакторе, но перекраситься из своего светло-русого еще не осмелилась. А вот на новую прическу отваги у звезды льда хватило. Накануне красавица показала себя с новой высокой укладкой.

Обычно Навка предпочитает ниспадающие с плеч легкие волны или хвост. Но на этот раз на голове фигуристки красовались объемные букли, добавившие свежести образу.

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