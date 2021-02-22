Роковая и жгучая: Ляйсан Утяшева показала себя с челкой и новым цветом волос

Гимнастка решилась на очередное бьюти-преображение и стала еще ярче.

Многие звезды уже поспешили сменить имидж в преддверии весны. Например, Виктория Боня предстала перед поклонниками с розовыми волосами. Примерила пепельный блонд брюнетка Анастасия Костенко. Причем, жена Тарасова выбрала экстремальную длину локонов – ниже пояса.

Стала присматривать новый цвет волос и Татьяна Навка – пока в фоторедакторе, и многие ее поймут. Но то, что ветер перемен дует уже очень близко, очевидно, и скоро мы увидим фигуристку преображенной.

больше по теме Теперь блондинка: Анастасия Костенко показала себя с новым цветом волос Вслед за Бузовой жена Дмитрия Тарасова примерила длинные локоны.

На кардинальные перемены решилась и Ляйсан Утяшева. Гимнастка и телеведущая подходила к вопросу изменений совей прически пошагово. Сначала девушка укоротила каре, затем сделала челку. А после этого решилась на покраску. И вот уже перед камерой – роковая жгучая брюнетка Утяшева с алыми губами.

Кстати, натуральный цвет волос Утяшевой – темно-русый. Девушка долгое время красилась в блонд, но теперь решила вернуться к привычному оттенку.

Смотрите также