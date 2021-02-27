«Серебряный конек»: Навка с дочкой от Пескова устроили вечер российского кино

Вместе с фигуристкой и ее наследницей фильм посмотрела и мама Татьяны.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка по возвращении из мини-отпуска на Алтай поспешила воссоединиться с семьей, так как летала на отдых лишь с падчерицей, Лизой Песковой. Дома ее ждали муж и шестилетняя дочка Надя. Фигуристка решила устроить малышке вечер российского кино, и вместе с ней посмотрела приключенческий исторический фильм.

«Смотрим кино», — рассказала Навка. И спросила у дочки: «Надь, как кино называется?».

«Серебряный конек», — ответила девочка, завороженно глядя в экран. Вместе с внучкой фильм посмотрела и бабушка, мать Навки Раиса Анатольевна.

К слову, маленькая Надя уже давно пошла по маминым стопам. Девочка все свободное время проводит на льду и добилась больших успехов в фигурном катании.

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