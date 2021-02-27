«Именные кроссовочки»: невестка Валерии похвасталась крошечными обновками для дочки

У малышки Селин появилось несколько пар стильной и яркой обуви.

Певица Валерия в начале года впервые стала бабушкой. У ее младшего сына Арсения Шульгина случилось долгожданное пополнение – жена подарила ему дочку Селин. Родители просто обожают кроху, с малышкой уже успели познакомиться все родственники, включая новоиспеченную тетю, дочку певицы Шену.

Малышке нет еще и двух месяцев, но у девочки уже формируется модный гардероб. Накануне мама показала обновки дочки – несколько пар обуви.

«Кроссовочки такие, черненькие, красненькие. Как это мило!», — не скупясь на эмоции, воскликнула мама. И поразилась именной паре: «Какая красота – «Селин»! Божечки, как красиво!».

«Именные кроссовочки», — порадовалась невестка Валерии.

Кстати, не так давно первой парой обуви хвасталась и другая молодая мамочка – певица Кети Топурия. Звезда стала мамой мальчика и уже обзавелась для него стильной парой кроссовок. «Адам будет доволен», — констатировала певица, демонстрируя дорогую обновку.

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