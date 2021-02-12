«Адам будет доволен!»: Топурия похвасталась обновками для новорожденного сына

В середине января певица стала мамой во второй раз.

34-летняя солистка группы «А Студио» Кети Топурия в январе во второй раз стала мамой. На свет появился долгожданный сынок, которого назвали Адамом. Отцом ребенка является муж звезды, бизнесмен Лев Деньгов, с которым она была в отношениях больше года. Они зарегистрировали брак в ноябре, чтобы успеть до появления малыша.

Сейчас Топурия полностью посвятила себя уходу за новорожденным. Весь быт семьи подчинен жизни Адама. Но не забывает молодая мамочка и о себе, иногда выходя в свет. Кроме того, у нее есть пятилетняя дочка Оливия от первого брака, которая тоже требует внимания и заботы.

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Топурия нечасто показывает малыша в микроблоге. Но иногда посвящает ему публикации. И на этот раз девушка похвасталась обновкой, которую подарили сынишке — крошечными кроссовками.

«О боже, вы посмотрите! Это Off-White vs Nike. Я не могу! Ну Адам будет доволен точно!» — порадовалась певица.

Топурия распаковала коробку, в ней оказались очаровательные и стильные кроссовки на маленькую ножку. Мама порадовалась за сына, которому скоро предстоит их примерить, ведь детки растут очень быстро.

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