«Жизнь других» в Коста-Рике: как приготовить национальные блюда и какова стоимость медицины и…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как с помощью одежды выглядеть стройнее
Видео

«Пять килограммов счастья»: невестка Валерии показала подросшую внучку певицы

Малышку Селин мама нарядила в комбинезончик с цветочками и птичками.

«Пять килограммов счастья»: невестка Валерии показала подросшую внучку певицы
Арсений и Лиана Шульгины. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

В семье младшего сына певицы Валерии, Арсения Шульгина, 1 января «побывал аист». Вместе с женой Лианой они стали родителями замечательной малютки по имени Селин. Девочка растет не по дням, а по часам, и вот уже скоро ей исполнится два месяца.

Невестка Валерии старается не показывать личико дочки. Но периодически делится с поклонниками в Сети фото и видео девочки. И на этот раз мама запечатлела резвящуюся в колыбельке Селин, которую нарядила в милый комбинезончик с цветочками и птичками в качестве принта. Малышка заметно подросла и вытянулась.

Лиана Шульгина ответила на вопрос подписчиков о том, сколько уже составляет вес дочки.

«Пять килограммов счастья», — сообщила Лиана.

К слову, малютка с рождения набрала уже 2 килограмма. Она родилась с параметрами 3130 г и 50 см.

Смотрите также

Тэги

Валерия новостивнуки звезддети звездЛиана Шульгинапевица ВалерияСелин Шульгина