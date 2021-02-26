«Пять килограммов счастья»: невестка Валерии показала подросшую внучку певицы

В семье младшего сына певицы Валерии, Арсения Шульгина, 1 января «побывал аист». Вместе с женой Лианой они стали родителями замечательной малютки по имени Селин. Девочка растет не по дням, а по часам, и вот уже скоро ей исполнится два месяца.

Невестка Валерии старается не показывать личико дочки. Но периодически делится с поклонниками в Сети фото и видео девочки. И на этот раз мама запечатлела резвящуюся в колыбельке Селин, которую нарядила в милый комбинезончик с цветочками и птичками в качестве принта. Малышка заметно подросла и вытянулась.

Лиана Шульгина ответила на вопрос подписчиков о том, сколько уже составляет вес дочки.

«Пять килограммов счастья», — сообщила Лиана.

К слову, малютка с рождения набрала уже 2 килограмма. Она родилась с параметрами 3130 г и 50 см.

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