«Какой рельеф!»: 40-летняя Куркова в брюках клеш и вязаном лифе похвасталась точеной фигурой

Равшана Куркова снимается в кино с юных лет. Актриса давно полюбилась зрителям. Многие отмечают, что она не изменилась за минувшие годы. До сих пор темноволосая уроженка Ташкента выглядит словно юная девушка. Тем временем ей уже исполнилось 40 лет. По словам самой артистки, у нее очень хорошие гены, но при этом после 30 лет она почувствовала, что ей все же стоит заниматься спортом. Тогда она пересмотрела и свое питание.

Обычно Равшана не оголяется на публике. Даже в купальнике увидеть ее — большая редкость. Девушке нравится носить женственные платья, а также лаконичные и изящные образы. И шорты, и короткие платья идеально сидят на ее фигуре. Накануне 23 Февраля она поделилась снимком, на котором предстала в синих брюках клеш с узором и вязаном лифе от купальника. Наряд подчеркнул ее загорелую и точеную фигуру.

«Какой рельеф!», «Пресс крутой», «Такая куколка», «Нереально красивая», «Ну что за фигурка», «Равшана, просто куколка! Фигурка, как у Барби», «Загорелая такая», «Взгляд не отвести», «Как можно быть такой красивой», «Эти формы совершенны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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