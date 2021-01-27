«Без фильтров и макияжа»: Равшана Куркова неожиданно предстала с удлиненным каре

Равшана Куркова не частая гостья на светских раутах. Однако она регулярно снимается в кино и зачастую хвастается своими образами. В 40 лет девушка обладает притягательной внешностью. Она признавалась, что у нее хорошие гены, но, даже учитывая этот факт, актриса стала заниматься спортом и пересмотрела питание, когда ей исполнилось 30 лет. Поклонники восхищаются стройностью артистки и ее природной красотой.

Одной из фирменных черт Курковой стали ее длинные вьющиеся волосы. Она редко делает прически и почти не стрижется. Однако ради ролей актриса пробует новые образы. На этот раз ей удалось удивить своих фанатов. Она опубликовала фото, сделанное на съемках. Девушка предстала с удлиненным каре и светлыми прядями. Равшана неожиданно стала почти блондинкой. Объемная укладка прибавила шарма. При этом она была без косметики.

«Без фильтров и макияжа», — написала звезда.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились бьюти-преображением, а другие были расстроены. «Огоооо, ничего себе! Классно», «Интересный эксперимент», «Красиво, но с темными лучше», «Всегда обаятельная и женственная. Но вам намного круче темный цвет волос», «Очень так красиво… и хочется смотреть и понимать», «Еще моложе стала выглядеть, как девочка», — прокомментировали пост подписчики.

Позже Равшана успокоила фанатов. Она призналась, что была на пробах грима. Пока ее длинные волосы на месте. Актриса просто примеряла парик.

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