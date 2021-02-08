40-летняя Равшана Куркова в брючном костюме чернильного цвета пришла к Ивану Урганту

Равшана Куркова с юных лет снимается в кино. Ее красотой и грацией восхищаются миллионы поклонников. В 40 лет она может похвастаться точеной фигурой. Не раз актриса признавалась, что у нее хорошие гены. При этом она стала регулярно заниматься спортом после 30 лет, так как почувствовала в этом необходимость. В последнее время девушка снимается в разных проектах и не боится экспериментировать с имиджем.

Недавно Куркова примерила парик с короткими волосами. Некоторые поклонники отметили, что ей идут любые образы. А вот на шоу «Вечерний Ургант» актриса почти всегда приходит в брюках. Накануне она снова приняла участие в съемках передачи. Девушка появилась в студии в белой футболке, кедах и брючном костюме чернильного цвета. Равшана сделала объемную прическу в кудрями и едва заметный макияж, подчеркнувший ее природную красоту.

Она не только пообщалась с Иваном Ургантом, но и увиделась с певицей Монеточкой и актером Семеном Трескуновым.

«Классный получился разговор! Спасибо огромное Ване и всей команде! Обожаю!» — поделилась звезда.

Поклонники в очередной раз восхитившись красотой артистки. Многие осыпали Куркову комплиментами. «Когда себе не изменяешь», «Шикарный эфир!! Шикарная вы!», «Шикарная! Люблю все фильмы с вашим участием», «Равшана, как всегда, самая красивая», «Костюм подчеркнул вашу хрупкую фигурку», «Вы всегда у Урганта в костюмах, прям традиция», «Фея», — прокомментировали пост подписчики.

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