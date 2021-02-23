Шестилетняя дочка Навки и Пескова в комбинезоне с мини-юбкой прочитала стихотворение

Татьяна Навка уже больше пяти лет счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Каждый год они тепло поздравляют друг друга с годовщиной. У пары подрастает дочка Надежда. Девочка окружена заботой и вниманием родителей. При этом спортсменка делает все, чтобы девочка росла воспитанной и образованной. С малых лет она изучает иностранные языки и занимается фигурным катанием, а также балетом.

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Домой дочка Навки часто приносит медали с соревнований. Мама не скрывает, что гордится ее успехами. Часто она сама тренирует наследницу в своей школе фигурного катания с другими ученицами. При этом порой спортсменка дает девочке отдохнуть и насладиться детством, к примеру, порезвится в сугробах и покататься на санках. 23 февраля не только сама Татьяна поздравила мужчин с праздником: потом и шестилетняя Надежда прочитала стих с другими ученицами.

Девочка предстала в молочном комбинезоне с леопардовой мини-юбкой. В этом костюме она выступает на льду. Малышка артистично зачитала стих наизусть.

«Защитники Отечества — мужчины! Вас поздравить от души хотим!» — начала она, а другие девочки продолжили.

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