«Под маской Неваляшки Алла Пугачева»: телезрители шоу «Маска» предположили, кто может оказаться в костюме игрушки

На телеканале НТВ стартовал второй сезон самого засекреченного шоу «Маска». На этот раз участников 14, и они уже немало удивили членов жюри своими выступлениями за первые два выпуска. В итоге, раскрыта пока только одна маска – Черная Пантера. Ею оказалась спортсменка Светлана Хоркина.

После второго выпуска страсти в Рунете накалились. Гадают, кто же под масками, все без исключения – начиная телезрителями и заканчивая участниками первого сезона шоу и самими членами жюри. Регина Тодоренко была уверена, к примеру, что Черная Пантера – это певица Глюкоза.

А вот подписчики Тодоренко пошли дальше и стали выдвигать свои версии относительно оставшихся персонажей. И помогают им в этом подсказки от самих участников – героям шоу не запрещено отвечать на вопросы. И пользователи считают, что, к примеру, Ананас – это телеведущий.

«Ананас — Антон Привольнов. Он как раз не так давно появился в роли ведущего на НТВ», — считает кто-то из подписчиков.

Снова звучит имя Аллы Пугачевой. Перед премьерой второго сезона многие телезрители были уверены, что именно она станет пятым членом жюри. однако, этого не случилось. И поклонникам так сильно хочется увидеть любимую певицу в шоу, что они уверены:

«Под маской Неволяжки скрывается Алла Пугачева», «Все подсказки связаны с ней и, как по мне такое чувство юмора на нашей стране только у нее, да и Киркорову так может ответить только она», — считают версию с Примадонной приоритетной некоторые телезрители.

Как бы то ни было, масок осталось 13, и вскоре телезрители узнают имя еще одного участника, которого рассекретит жюри.

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