Леди в черном: Пугачева для встречи с подругами выбрала монохромный наряд с открытыми плечами

71-летняя Алла Пугачева полностью посвятила себя семье. Легенда отечественной эстрады сейчас воспитывает семилетних детей от Максима Галкина и делает все, чтобы ребята росли всесторонне развитыми и любознательными. Лиза и Гарри уже отлично играют на фортепиано, а мама им в этом помогает. Кроме того, дети изучают иностранный язык, и, конечно же, ходят в школу.

Сама Примадонна редко бывает в свете. Но время на любимых подруг у нее найдется всегда. Для одной из встреч Примадонна выбрала элегантный total black look. Звезда позировала для фото, заняв место посреди подруг, и находилась в приподнятом настроении.

Черный аутфит певицы, состоящий их свитера с открытыми плечами и брюк, подчеркнул стройность звезды. По замечаниям многих стилистов, модный сейчас монохром позволяет визуально удлинить фигуру и сделать ее тоньше, что и получилось у Примадонны.

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