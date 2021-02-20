«Хотя очень пусто… Без него»: Стас Садальский поделился эмоциями после похорон Андрея Мягкова

В Москве в эту субботу, 20 февраля, состоялось прощание с Андреем Мягковым, которого не стало 18 февраля. Церемония была открытой, и все поклонники знаменитого артиста смогли в последний раз одарить его аплодисментами.

В числе пришедших проводить звезду театра и кино в последний путь был и Стас Садальский. Известный артист поделился в Instagram кадрами с церемонии прощания и рассказал, какие эмоции испытал во время нее.

«Народу много, в зале аншлаг. Хотя очень пусто… Без него…» — написал Стас Садальский.

Он признался, что невероятно скорбит об уходе Андрея Мягкова, который оставил после себя блестящие актерские работы и только самые лучшие воспоминания.

«Мне тут в комментариях к прощальной заметке про Андрея написали: «Главное, чтобы теперь не начали рыться в грязном белье». И кто-то очень верно заметил «а у него не было грязного белья…» — заключил Стас Садальский.

Подписчики актера поблагодарили его за этот пост, признавшись, что тоже скорбят в эти дни:

«Смотрела прощание онлайн. Плакала. Но каждый Новый год он будет в каждом доме»,

«Замечательно сказано! Вот бы и про нас… без грязного белья», «Как хорошо вы написали, Стас. Светлая память прекрасному артисту и достойнейшему человеку».

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