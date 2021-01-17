«Народу много, море цветов»: Стас Садальский поделился эмоциями после похорон Бориса Грачевского

Артист был в числе тех, кто проводил создателя «Ералаша» в последний путь.

Прощание со скончавшимся 14 января Борисом Грачевским состоялось в это воскресенье, 17 января, в Доме кино. Церемония была открытой, так что проводить легендарного худрука в последний путь пришло большое количество его коллег и поклонников.

Эмоциями после прощания с Борисом Грачевским в Instagram поделился известный актер и популярный блогер Стас Садальский. Он дал понять, что все прошло на достойном памяти мэтра уровне.

«Народу много. Море цветов, куча телеграмм с соболезнованиями, которые все зачитывались. Десятки выступающих», — написал Стас Садальский.

Он добавил, что ему очень понравилось, как вел церемонию Владимир Долинский, друг покойного Бориса Грачевского. По словам Стаса Садальского, ведущий сказал самые главные слова.

«Что теперь говорить, каким Боря был, и как все любили его и его «Ералаш», если ему не давали денег снимать этот самый «Ералаш». Проще говоря, не давали жить и работать», — отметил Садальский.

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