На стиле: Бузова в косухе цвета хаки и мини-юбке из парчи появилась на съемках

Девушка кардинально преобразилась для проекта с Александром Гудковым, название которого пока сохранила в тайне.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова успешно строит сольную карьеру, радуя своих фанатов музыкальными премьерами с завидной регулярностью. В своем плотном графике певица находит время на съемки в различных шоу и проектах, ради которых приезжает на час раньше, радикально преображается или идет наперекор общественному мнению.

Накануне Бузова появилась в съемочном павильоне уже глубокой ночью. Девушка запечатлела себя в косухе цвета хаки и мини-юбке с парчовыми вставками.

«Мне многие пишут, что мне так хорошо без макияжа, спасибо вам большое, это очень приятно. Но сегодня я буду красоточкой!», — заинтриговала певица.

И оказалось, что Бузова наперекор мнению большинства поклонников сделала себе челку для этой съемки. Она встретилась на площадке с Александром Гудковым, но что это за проект, оставила в тайне.

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