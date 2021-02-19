«Я буду красоточкой»: Ольга Бузова предстала с челкой и высоким хвостом

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова знает несколько прекрасно работающих способов, как заставить всех говорить о себе. Один из них – это смена имиджа.

Под занавес рабочей недели Ольга Бузова решила не прислушиваться к мнению поклонников и продемонстрировала им образ, против которого они выразили протест.

«Я приехала на одну очень интересную съемку, — поделилась Ольга Бузова в сторис Instagram. — Жду девчонок… Мне многие пишут, что мне очень хорошо без макияжа. Спасибо большое, это очень приятно, но сегодня я буду красоточкой. Думаю, челку сделать и высокий хвост».

В сторис теледива объявила голосование на тему, стоит ли примерить челку или остаться в привычном образе. Большинство поклонников выбрали второй вариант ответа.

Но судя по всему, решение о прическе было принято, не взирая на результаты опроса общественного мнения. И в следующем сторис Ольга Бузова предстала уже с челкой.

«Хоть вы и проголосовали, что лучше без челочки. Но вот как-то под образ челочка-то зашла. Я готова к вечерним съемкам», — объявила Ольга Бузова.

Раскрывать деталей процесса звезда не стала, сказав лишь, что это очень интересный проект.

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