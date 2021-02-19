По совету Хромченко: Бузова выгуляла самую модную в наступившем сезоне куртку «авиатор»

Телеведущая облачилась в удлиненную модель верхней одежды, которую еще называют летной или курткой пилота.

С приближением весны многие модницы начинают активнее разбирать свой гардероб и дополнять его сезонными вещами. Шубы и пуховики понемногу уступают место пальто и курткам. И самое время присмотреться к трендовой верхней одежде, которую в числе хитов сезона назвала Эвелина Хромченко.

На передаче «Модный приговор» фэшн-критик показала летную куртку, которая в наступившем сезоне стала настоящим маст-хэвом. Такую модель еще называют «авиатор» или куртка пилота. И многие модницы, в том числе звездные, уже пополнили гардероб стильной вещицей.

Накануне Ольга Бузова выгуляла свою куртку «пилота». У нее удлиненная модель из черной блестящей кожи с белой окантовкой из овчины. Девушка решила отправиться в ней на променад в компании коллег, чтобы обсудить дела и планы на ближайшее будущее.

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