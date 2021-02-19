«Были гендерные вечеринки»: Гавриил Гордеев признался, что носил женскую одежду

38-летний шоумен, продюсер и медиаменеджер Гавриил Гордеев стал очередным гостем проекта «Загугли звезду» — авторской программы портала Teleprogramma.pro. Экс-резидент Comedy Club, а теперь еще и экс-креативный директор телеканала ТНТ Гордеев рассказал не только о своей карьере, жизни и семье, но и приоткрыл несколько личных тайн.

На заре появления шоу Comedy Club Гавриил Гордеев выступал в качестве юмориста под псевдонимом Гавр. Это было веселое и беззаботное время, с которым артист попрощался сознательно — он подолгу пропадал на работе, дети его почти не видели дома, а потому артист принял решение покинуть проект, посвятив себя жене и наследникам, которых у него уже трое.

Времена Comedy Club Гавриил Гордеев вспоминает с ностальгией. И в интервью он рассказал о том, что в те годы на шоу были такие вечеринки, когда ему приходилось наряжаться в женскую одежду. И он не считает это зазорным.

«Я же в творческой среде. Выступления иногда предполагают. Еще и на наши семейные праздники одевался в девочку, мама мне красила ресницы и удивлялась, как я похож на нее, — подчеркнул Гордеев и вспомнил: — Еще на Comedy Club были гендерные вечеринки, где мы одевались в девчонок, а все девчонки — в пацанов. А еще был спецвыпуск, где все резиденты были девушками. Так что с этим проблем у меня нет».

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