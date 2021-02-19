«Загугли звезду»: Гавриил Гордеев — почему ушел из Comedy Club, об имуществе, личной жизни, грибах и гендерных вечеринках

23 февраля в кино стартует фильм «Батя», одним из продюсеров которого стал Гавриил Гордеев. Это история о том, как непросто быть родителем, особенно, когда постоянно возвращаешься в свое детство и сравниваешь себя со своим отцом.

А еще это личная драма шоумена. В глубине души он надеется, что «Батя» поможет найти его родного отца, которого он никогда не видел.

Накануне премьеры Гавриил Гордеев стал гостем авторской рубрики Teleprogramma.pro «Загугли звезду» и ответил на самые популярные запросы о себе в Сети.

Родители

— Моя мама — инженер-строитель Суркова Ольга Аркадьевна. Она — первый человек в России, который занялся оценкой недвижимости. В 90-е годы она занималась крупным бизнесом, у нее было свое агентство недвижимости и оценочная контора, а я работал вместе с ней. Был на паре сделок риэлтором и все заработанные деньги потратил на свадьбу.

Я не мажор, у меня простая интеллигентная семья. До семи лет я рос без отца, но не страдал по этому поводу. У меня был дед, который заменял его, а еще бабушка. А в целом семья у нас большая, народно-деревенская. Дед из Пермской области, из глубинки, у нас до сих пор там дом есть, я каждое лето проводил в деревне.

Не могу сказать, что из-за отсутствия отца я был маменькин сыночек, хотя какие-то вещи повлияли. Благодаря маме я по-другому отношусь к чувствам, к любви, к женщинам, к своей жене.

Потом появился отчим, царство ему небесное. Сначала он был для меня дядя Юра, а в 14 лет, в самый жесткий «переходняк», я принял решение, что он мой папа. Пошли в ЗАГС, оформили документы и я поменял отчество с Гагиковича на Юрьевича.

Открою тайну: на самом деле я не Гордеев Гавриил Юрьевич, а Геворкян Гавриил Гагикович. Но своего биологического отца знаю только заочно, хотя сильно его люблю и все еще надеюсь, что найду его. Но не для того, чтобы восстановить справедливость, а чтобы увидеть и сказать спасибо.

И даже в фильме «Батя» есть элемент сублимации. Я бы хотел, чтобы у меня был такой батя.

Кстати, мы подали картину на Варшавский кинофестиваль, а я знаю, что мой отец где-то в Польше. Надеюсь, что картину покажут, а в зале будет сидеть отец. И он поймет, что это я. Мы обнимемся, все рыдают, а дальше не знаю, что.

То есть вы придумали фильм, чтобы так, возможно, найти своего отца?

— Я ни разу это не формулировал вслух, но да.

Про что фильм «Батя»?

— Это история о том, как мужчина с детьми и женой едет на юбилей к своему отцу. По дороге случаются различные ситуации. С одной стороны — простые и наивные, но учитывая его отношения его с отцом, они играют новыми красками. Есть элемент постоянного сравнения.

Мы уже провели один показ, и я видел как мои пацаны Паша Воля, Вадим Галыгин, Саша Ревва смеялись, а потом плакали. Это дорогого стоит.

Дети

— Радость моя — София Гавриловна, 16 лет. Соня очень талантливый и умный человек. Она первая, кто стал лучше своего отца. Вообще все уже дети лучше меня и это очень круто.

Сонька сейчас находится в сложном периоде, ей нужно поступать учиться в этом году. Она умудрилась 10-11 классы закончить экстерном, чтобы получить больше времени в жизни. Надеюсь, что все получится, а я уже не помощник в ЕГЭ.

Помню, когда я готовился к поступлению, я делал это самостоятельно. В военный меня не взяли по здоровью. В театральный поступил, но надо было платить за учебу, а не хотелось быть обузой для родителей. Вернулся в Пермь и поступил в Пермский технический университет.

У меня техническое образование и я могу что-то подсказать, например, по физике, но ЕГЭ – это какая-то другая система.

Еще у Сони есть вкус и стиль, она всегда точно рекомендует в плане одежды. В нашей семье за луки родителей отвечает она и всегда попадает в точку. Еще классно играет в бильярд, встала на горные лыжи и закончила музыкальную школу по классу флейты, но играть не стала.

Сыну Серафиму 9 лет. Он невероятно круто танцует в стиле электро-дэнс. Еще занимается плаванием и битбоксом. Недавно слепил в кружке участок, лес, прорубь, а в ней голова папы плавает. Расчувствовался, даже всплакнул.

Младшая — Мария. В семье мы ее называем топ-топ-менеджер, а Соня – манипулятор. Папа все сделает ради нее, и все надо мной ржут. Но я невероятно люблю всех троих. Я даже из Comedy Club ушел, чтобы больше времени проводить со своей семьей. Не хочу, чтоб дети меня не видели дома.

Жена

— Любовь моя, Ирина Геннадьевна. Если бы не она, не знаю, что со мной было бы. Такое количество смирения, терпения и любви у этой женщины, что я сам себе завидую. Как так нас Господь соединил?

Мы были очень молоды, мне чуть за двадцать лет и я сомневаюсь, что какая-то женщина захотела довериться такому человеку. Но выйти за меня замуж в то время – это какая-то чуйка должна быть. И с годами любовь разрастается в такой кострище.

Деньги

— Артур Джанибекян, это один из создателей Камеди Клаб, сказал: «У всех появляются активы, а у Гавра активности». Я ремесленник, я не купец.

Есть в бизнесе купцы — это те кто может приумножить свое состояние, перепродает, вкладывает. А ремесленник пока сам руками не сделает, ничего не продаст. Вот это я. У меня все активы в семье.

В 165 км от Перми у меня есть дом деревянный и не один. Мы там с дедом делали ульи, рамочки для меда. Вторая избушка заброшена, а еще там есть баня, которой 220 лет. Там дед родился и пращур мой умер. Он до сих пор стоит на берегу реки.

В Forbes я точно не попаду, потому что даже не могу деньги в банке нормально разместить. У меня все заботы, что надо дать образование детям. Я не из тех, кто накоплю-накоплю, я наоборот работаю-работаю, учу людей, чтобы они начали работать.

Еще у меня есть дача в Москве, но это вряд ли состояние. Порой думаю, может продать дом, подипотечиться и взять что-то получше? А потом понимаю — нет, здесь все воспоминания.

Вот даже сейчас говорю из детской спальни, кабинета у меня нет. Зато есть квартира в Перми, где мы жили с Ириной и Соней. Это жилье в бывшей общаге-малосемейке, 20 кв.метров. Оно стоит меньше, чем моя машина. Кстати, автомобиль у меня тоже не супер-дорогой, семейный.

Пермскую квартиру никогда не продам, мне надо знать, что она у меня есть. Так что лимита все мы, понаехали.

Машина

— Машина появилась на первом курсе. Это был родительский «УАЗик». Они ездили на «двенашке», а мне отдали его. Когда Ирина выходила за меня замуж, она тоже ездила на этом «УАЗике». У меня очень теплые воспоминания о нем, я там что-то постоянно переделывал, перекрашивал, стелил красный ковролин. Летом снимал крышу, получался кабриолет, а еще сзади всегда лежало теплое одеяло для пассажиров. Потому что по утрам бывало холодно.

Это время, когда наша команда КВН «Парма» стала популярна, и Олегу Верещагину на каждом шагу говорили «Привет, Бобер!». И вот популярные мы как-то утром возвращались с дачи, Олег заснул под одеялом. Нас останавливают ДПСники, спрашивают, что лежит на заднем сиденье.

Говорю: Бобер. Чувствую, что нервничают, злятся. Откидываю одеяло и Олег свое знаменитое: «Привет, Бобер!». У ДПСника случилась истерика.

Возвращаясь к машинам, их я меняю каждые три года. Не знаю откуда взял, но мне кажется, что так экономически выгодно. Старую машину нормально продаешь, добавляешь и берешь новую.

Машины покупаю только новые, у меня травма (смеется).

После «УАЗик» я взял Jeep Grand Cherokee 1993 года выпуска. Я как раз был на третьем курсе и все удивлялись — откуда у худого неформала такая тачка? Это, видимо, от армянского папы у меня — я иногда очень люблю понтоваться. Никто же не знал, что этот Grand Cherokee даже без задней скорости, а те, кто знали, порой специально меня подпирали, приходилось сидеть и ждать, чтобы выехать.

Я купил его примерно за 150 тысяч рублей и каждый год тратил по 50 тысяч на ремонт, что-то постоянно рассыпалось.

После переезда в Москву он продался, но травма осталась. Пару лет ездил на арендованных машинах, копил деньги и в 2008 году взял новый Grand Cherokee.

Я люблю играть в тачки, видимо, мальчишеское. И всегда пытаюсь совместить практичную сторону со стороной армянского понтореза.

Был Cadillac Escalade, Mercedes GL и даже внедорожник Maserati. Все кто видел ключи — офигевали. У моих армянских друзей волосы на руках дыбом становились, когда я подъезжал на Maserati. Но никто не знает, что она дешевле, чем Mercedes GLS. И взял я ее потому, что на GLS денег не хватило.

Обычно действую по одной схеме: свою машину в трейд-ин, кредитнулся немного и взял новую. Такого большого количества денег, чтобы легко брать машины у меня нет, но кредиты закрываю быстро.

Часто ли останавливают сотрудники ГИБДД?

— Несколько раз останавливали и проверяли с обыском. А один раз рядом с Рижским вокзалом был рейд какой-то, меня заставили сдать все анализы на наркотики. У меня нет поблажек, даже от тех, кто меня узнает, никакой снисходительности.

Был случай, что лишили прав. Я объезжал грузовик сломанный и на полмашины пересек двойную сплошную и меня тут же поймали. Со мной Гарик Мартиросян и Серега Гореликов, сотрудник всех узнал. Но было ощущение, что провоцировал дать ему взятку или специально хотел подставить.

Спокойно отдал права и поехали дальше. Полгода ездил на такси, а Ирина на машине.

Олег Верещагин

— Мы редко видимся, но у нас очень теплые отношения, мы слишком много пережили вместе и плохого и хорошего. Расстояние никак не влияет, даже если не будем созваниваться пару лет, ничего не изменится.

Может мы и надоели друг другу от того, что долго работали вместе, но четко сформировали братский союз. Сейчас мы вместе не работаем. Олег продолжает карьеру артиста, а я наоборот. В какой то момент случился перелом и я понял, что не хочу быть только артистом. Стал в другую сторону двигаться.

Но это естественно, я себя адекватно оцениваю, я не какой-то самородок, вроде Михаила Галустяна. Да и семья жила в другом режиме, детей не видел, а смотреть, как они растут — бесценно.

Последние новости

— Недавно про меня писали новости в каком-то Telegram-канале, повеселило. А еще я ушел из «Газпром-Медиа» и сейчас у меня рекламное агентство полного цикла. Последняя новость, которую мне прислали про меня, гласила, что я вошел в совет директоров «Русской медиагруппы».

Там есть радио Maximum, на котором 20 лет назад начинал работать копирайтером. 250 рублей мне платили за информационный ролик, за игровой — 400 рублей. А дискотеки я вел за 800 рублей. Дискотеки были выгоднее, чем копирайтинг.

Блиц-опрос

— Как вы относитесь к грибам?

— Во-первых, вкусно, а во-вторых, мне их нельзя. Потому что они для меня тяжелы, а желудок у меня не очень мощный. Я их очень люблю собирать, хотя бы раз в год должен сходить в лес. Это простой и добрый способ добыть еду, это мило. Я в них хорошо разбираюсь.

— Переодевались ли вы хоть раз в женскую одежду?

— Конечно, и не раз. Я же в творческой среде. Выступления иногда предполагают. Еще и на наши семейные праздники одевался в девочку, мама мне красила ресницы и удивлялась, как я похож на нее.

Вон недавно дочь пыталась мне приклеить ресницы, чтобы тренироваться наносить макияж. А папа — лучшая модель.

А еще на Comedy Club были гендерные вечеринки, где мы одевались в девчонок, а все девчонки — в пацанов. А еще был спецвыпуск, где все резиденты были девушку. Так что с этим проблем у меня нет.

— Если ваша борода растет на север, то это скорее…

— Вторник.

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