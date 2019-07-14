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«Сходите в лес!»: Гавр ответил людям, любящим поныть

Уставшим от суеты шоумен посоветовал выйти на свежий воздух.

«Сходите в лес!»: Гавр ответил людям, любящим поныть
Гавр дал совет тем, кто устал от суеты. Фото: globallookpress.com

Звезда Comedy Club, шоумен Гавр, он же Гавриил Гордеев, дал совет своим подписчикам, как избавляться от негативных эмоций.

— Прогуливайтесь иногда по лесу, это важно! Умейте отключаться от суеты! — написал он в Instagram. — Прекратите копаться в себе, осуждать других и ждать, когда что-то хорошее само вас найдет. Если хотите поныть, то идите вы все в лес, хотя б на час.

В лесу, по совету Гавра, нужно подышать, помочить ноги в реке и помочиться на кусты. После этого можно смело возвращаться в городскую суету и обнимать близких людей. Такое озарение снизошло на шоумена не случайно — он сам недавно испытал единение с природой, не забыв запечатлеть себя на фоне зелени.

Подписчики в комментариях поблагордарили Гавра за совет, но добавили, что на природе можно не только бездельничать, но и заниматься полезными делами, хотя бы собиранием грибов и ягод, — заряжает не меньше.

Напомним, Гордеев уже несколько лет переквалифицировался из рядового стенд-ап-артиста в медиа-менеджера. Сейчас он является директором телеканала «ТНТ4», генеральным продюсером Comedy Radio и канала «Матч! Премьер».

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Гавриил Гордеев Гаврлесотдыхрелаксация

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«Сходите в лес!»: Гавр ответил людям, любящим поныть
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