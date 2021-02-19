И модно, и тепло: Навка нарядила дочку от Пескова в пестрый комбинезон и шапку с помпоном

Шестилетняя Надя всегда одета стильно и со вкусом.

45-летняя Татьяна Навка – дважды мама. Звезда льда вырастила 20-летнюю дочку Сашу от фигуриста Александра Жулина, и сейчас во втором браке с чиновником Дмитрием Песковым воспитывает шестилетнюю Надю.

С самых первых лет мама прививает дочке вкус и стиль. Маленькая Наденька всегда выглядит опрятно и модно. Даже повседневные наряды младшей дочери Навки подобраны тщательным образом.

Например, накануне мама отправила дочку погулять во двор, где нынче выпало много снега. Девочку Навка утеплила в стильный белый комбинезон с разноцветным декором, а на голове наследницы красовалась шапка с помпоном. Фигуристка запечатлела свою красавица на видео и поделилась с подписчиками яркими кадрами прогулки.

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