«Наша любимая!»: шестилетняя дочь Навки от Пескова в красном платье с рюшами умилила Жасмин

В ночь на 12 февраля много отечественные селебрити пышно встретили Новый год по восточному календарю. Телеведущая Юлия Барановская, например, украсила китайскими фонариками дом, установила множество ваз с ветками сакуры, устроила застолье с приглашением друзей и родных, а позже все вместе они вышли на улицу, чтобы загадать желание и запустить китайский фонарик в небо.

Праздновали и в семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. Фигуристка нарядила шестилетнюю наследницу Надю в красное платье с рюшами, и девочка выразительно прочитала поздравление с Новым годом на китайском языке.

«Наша любимая!», — умилилась в комментариях под видео Жасмин.

Подписчики поспешили поздравить Навку в ответ, а также заметили, как быстро выросла ее младшая доченька. Причем, Надя многих поразила своим безупречным знанием этого сложного иностранного языка.

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