Навка стильно обыграла трикотажный костюм, заправив джогеры в ботинки

Фигуристка приняла участие в Специальной Олимпиаде Зимних видов спорта в Казани.

45-летняя олимпийская чемпионка Татьяна Навка вошла в число почетных гостей спартакиады Специальной Олимпиады Зимних видов спорта в Казани. Для юных фигуристов с особенностями ментального развития знаменитость провела мастер-класс, показав свое мастерство и доказав, что находится в прекрасной форме.

После торжественного открытия Олимпиады Навка появилась на льду в розовом трикотажном костюме оверсайз. Звезда фигурного катания стильно заправила джогеры в ботинки, поддержав соответствующий тренд.

Навка сфотографировалась с юными дарованиями на память и призналась:

«Общаясь с ними и наблюдая их упорство, труд и стремления, невольно восхищаешься жизнерадостностью и стойкостью этих спортсменов! Они потрясающие!», — написала Навка.