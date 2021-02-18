Крупным планом: Лорак в откровенном декольте засветила «ложбинку греха»

Певица Ани Лорак, настоящее имя которой – Каролина Куек, — является одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса. В свои 42 года красавица обладает эффектной фигурой, безупречным чувством вкуса и давно стала для поклонниц настоящей «иконой стиля». Каждый аутфит знаменитой исполнительницы лишь подтверждает это.

На этот раз красавица Лорак выбрала силуэтное платье, подчеркнувшее достоинства ее идеальной фигуры. В машине певица полюбовалась собой, сняв селфи и поделившись им в микроблоге. Молния на платье в зоне декольте оказалась приоткрыта, и Лорак как бы невзначай засветила пышную грудь и «ложбинку греха», но получилось очень непринужденно и ненавязчиво.

К слову, звезда уже активно выступает с концертами, которые были перенесены с прошлого года на неопределенный срок из-за коронавируса. И искренне счастлива каждому своему появлению на сцене.

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